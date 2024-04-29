ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ООН підтвердили, що Росія била по Харкову північнокорейською ракетою, - Reuters

Понеділок 29 квітня 2024 22:41
UA EN RU
В ООН підтвердили, що Росія била по Харкову північнокорейською ракетою, - Reuters Ілюстративне фото: в ООН довели використання Росією північнокорейських ракет (missilethreat csis org)
Автор: Іван Носальський

Організація Об'єднаних Націй підтвердила використання Росією північнокорейських ракет серії Hwasong-11. Зокрема, їх ворог застосовував для удару по Харкову у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, на початку квітня троє спостерігачів за виконанням санкцій ООН проти Північної Кореї, які забороняють імпорт та експорт військових технологій до КНДР, вирушили до України для огляду уламків ракети. Вони не знайшли жодних доказів того, що ракета була зроблена в Росії.

"Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем російських військ, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", - написали спостерігачі у доповіді, яка є у розпорядженні видання.

Також у доповіді вони уточнили, що інформація України свідчить про те, що ракету було запущено з території Росії.

Удар по Харкову ракетою КНДР

Нагадаємо, 2 січня цього року російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Після цього речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко у коментарі журналістам розповів, що для атаки ворог скористався ракетою північнокорейського виробництва.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна зазначав, що Росія могли використати ракету KN-23.

Більш детально про північнокорейські ракети - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація КНДР Північна Корея Війна в Україні Ракети
NEWS
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
DAILY
Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес
Руслан Кисляк, Ростислав Шаправський Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес