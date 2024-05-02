Росія таємно постачає нафту до КНДР, попри обмеження ООН, - Білий дім
Росія таємно постачає очищену нафту Північній Кореї в обсягах, які порушують встановлені Радою безпеки ООН обмеження. Це може стати причиною запровадження США нових санкцій.
Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"У той самий час, коли Москва наклала вето на продовження мандата комісії (ООН з моніторингу санкцій проти КНДР, - ред.), Росія доставляла очищену нафту з порту "Східний" до КНДР", - сказав Кірбі.
За його словами, у березні Росія доставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів.
"Росія відправляла нафтопродукти з порту "Східний" до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН", - зазначив речник Білого дому.
За словами джерел Reuters, враховуючи те, що комерційні порти РФ та Північної Кореї знаходять досить близько, Росія може продовжувати ці поставки "нескінченно довго".
Кірбі також додав, що США будуть накладати санкції "проти тих, хто працює над сприянням передачам зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".
Санкції проти нафтової галузі РФ
Минулого року країни "Великої сімки", ЄС та Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель.
З лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії. Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів.
Нещодавно чиновник Мінфіну США повідомляв, що члени G7 можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежатиме від ринкових умов або інших чинників.
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