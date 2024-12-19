Розвідка Південної Кореї назвала втрати солдатів армії КНДР у Курській області

Лі повідомив, що за даними розвідки, важкі втрати пояснюються відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.

Лі виступив після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS) у парламенті.

За словами Лі, розбіжність в оцінці кількості вбитих військових із даними американського військового чиновника, який назвав кілька сотень жертв, пояснюється відносно консервативним аналізом Національної розвідувальної служби.

"Повідомляється, що загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених наближається до 1000", - сказав він.

За словами Лі, є ознаки того, що Північ готується до додаткового розгортання військ.

У доповіді повторюються коментарі офіційних осіб США і України про те, що втрати Північної Кореї великі і що Росія використовує їх у великих кількостях для наступу в Курській області.

За словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 000 північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні. Пхеньян також відправив понад 10 000 контейнерів артилерійських снарядів, протитанкових ракет, а також механізованих гаубиць і ракетних установок.

Ані Північ, ані Росія офіційно не визнали факт розміщення військ або поставок зброї.

У червні Володимир Путін відвідав Пхеньян і підписав із Кім Чен Ином договір про "всеосяжне стратегічне партнерство", який включав пакт про взаємну оборону.