Разведка Южной Кореи назвала потери солдат армии КНДР в Курской области

Ли сообщил, что по данным разведки, тяжелые потери объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта применения беспилотников и незнанием открытой местности, на которой им предстоит участвовать в бою.

Ли выступил после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте.

По словам Ли, расхождение в оценке числа убитых военных с данными американского военного чиновника, назвавшего несколько сотен жертв, объясняется относительно консервативным анализом Национальной разведывательной службы.

"Сообщается, что погибло не менее 100 человек, а число раненых приближается к 1000", - сказал он.

По словам Ли, имеются признаки того, что Север готовится к дополнительному развертыванию войск.

В докладе повторяются комментарии официальных лиц США и Украины о том, что потери Северной Кореи велики и что Россия использует их в больших количествах для наступления в Курской области.

По словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 000 северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне. Пхеньян также отправил более 10 000 контейнеров артиллерийских снарядов, противотанковых ракет, а также механизированных гаубиц и ракетных установок.

Ни Север, ни Россия официально не признали факт размещения войск или поставок оружия.

В июне Владимир Путин посетил Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включал пакт о взаимной обороне.