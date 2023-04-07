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Розвідка підтверджує. Росіяни почали частіше здаватися в полон перед контрнаступом

Фото: росіяни почали частіше здаватись в полон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В очікуванні українського контрнаступу російські військові все частіше почали здаватись в полон, щоб зберегти життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

"Очікування контрнаступу Сил безпеки та оборони України поглиблює ерозію морально-психологічного стану в рядах російських окупантів", - заявили в розвідці.

За даними ГУР, у межах українського державного проекту "Хочу жити" у березні цього року зафіксували понад 3000 звернень. Речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко вчора заявив, що це вдвічі більше за попередні щомісячні показники.

Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон, навіть безпосередньо на полі бою.

"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - зауважили представники розвідки.

Крім того, в своїй заяві ГУР МО України нагадали про "регулярне різноманітне харчування у таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій", але водночас і про звуження вікна можливостей.

Нагадаємо, ми писали, що станом на лютий вже понад 7600 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.

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Війна Росії проти України