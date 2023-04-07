RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка подтверждает. Россияне стали чаще сдаваться в плен перед контрнаступлением

Фото: россияне стали чаще сдаваться в плен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В ожидании украинского контрнаступления российские военные все чаще стали сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

"Ожидание контрнаступления Сил безопасности и обороны Украины усугубляет эрозию морально-психологического состояния в рядах российских оккупантов", - заявили в разведке.

По данным ГУР, в рамках украинского государственного проекта "Хочу жить" в марте этого года зафиксировали более 3000 обращений. Спикер программы для сдачи российских военных в плен Виталий Матвиенко вчера заявил, что это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей.

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен, даже непосредственно на поле боя.

"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны простой: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - отметили представители разведки. .

Кроме того, в своем заявлении ГУР МО Украины напомнили о "регулярном разнообразном питании в лагерях для военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций", но в то же время о сужении окна возможностей.

Напомним, мы писали, что на февраль уже более 7600 российских военных обратились к проекту "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины