Разведка подтверждает. Россияне стали чаще сдаваться в плен перед контрнаступлением

"Ожидание контрнаступления Сил безопасности и обороны Украины усугубляет эрозию морально-психологического состояния в рядах российских оккупантов", - заявили в разведке.

По данным ГУР, в рамках украинского государственного проекта "Хочу жить" в марте этого года зафиксировали более 3000 обращений. Спикер программы для сдачи российских военных в плен Виталий Матвиенко вчера заявил, что это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей.

Военная разведка Украины также констатирует активизацию сдачи оккупантов в плен, даже непосредственно на поле боя.

"Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор российского солдата во время войны простой: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить", - отметили представители разведки. .

Кроме того, в своем заявлении ГУР МО Украины напомнили о "регулярном разнообразном питании в лагерях для военнопленных и других преимуществах Женевских конвенций", но в то же время о сужении окна возможностей.

Напомним, мы писали, что на февраль уже более 7600 российских военных обратились к проекту "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

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