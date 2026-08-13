Розвідка підтвердила можливість посилення обстрілів енергетики

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях", - заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

Він також зазначив, що є ризик обстрілів для інфраструктури, яка забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу з Європи.

Нагадаємо, Україна вже накопичила майже 14 млрд кубометрів газу, але додатковий імпорт усе одно необхідний.