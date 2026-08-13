Разведка подтвердила возможность усиления обстрелов энергетики

Главное управление разведки Министерства обороны подтвердило, что с осени обстрелы объектов энергетики, в том числе газовой, могут усилиться.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко".
"Мы считаем, что в осенне-зимний период, кроме объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжения, под угрозой атак может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк.
Он также отметил, что существует риск обстрелов для инфраструктуры, которая обеспечивает отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы.
Напомним, Украина уже накопила почти 14 млрд кубометров газа, но дополнительный импорт все равно необходим.
При этом 400 млн евро, озвученных ранее министром энергетики Денисом Шмигальом, названы лишь минимальной суммой для закупок.
Также Шмигаль предполагал, что этой зимой Россия может сосредоточиться на ударах по водоснабжению.