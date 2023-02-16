Розвідка перехопила чергову розмову окупанта: скаржиться на обстріли зі своїх танків

За словами росіянина, командування зовсім не турбується про забезпечення та постачання зброї. Окрім цього по їх позиціях ведуть обстріл з танків інші росіяни, бо плутають координати. Він впевнений, що швидше помре від їх обстрілу ніж від українських військових.

Він також розповів, що почав багато вживати алкоголю під час служби й тому може періодично не виходити на зав'язок. Також він сказав де зберігає гроші, якщо раптом не помре на війні.