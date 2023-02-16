Разведка перехватила очередной разговор оккупанта: жалуется на обстрелы из своих танков

Россиянин пожаловался своему другу на то, что их позиции по танкам обстреливают другие оккупанты.

По словам россиянина, командование совсем не беспокоится об обеспечении и поставке оружия. Кроме этого по их позициям ведут обстрел из танков другие россияне, потому что путают координаты. Он уверен, что скорее умрет от их обстрела, чем от украинских военных.

Он также рассказал, что начал много употреблять алкоголь во время службы и поэтому может периодически не выходить на завязку. Также он сказал, где хранит деньги, если вдруг не умрет на войне.