Розвідка перед ракетними обстрілами: Гуменюк розповіла про підготовку РФ до масованої атаки

Вона зазначила, що під час нічної атаки ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Шахед".

Водночас Гуменюк підкреслила, що під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти та критична інфраструктура, зауваживши, що російські військові намагалися уразити якомога більше таких об'єктів.

В ОК "Південь" повідомили, що перед масованою атакою ворог проводив "дуже потужну аеророзвідку". Гуменюк зазначила, що окупанти застосували максимум розвідувальних безпілотників.

"140 розвідників ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це знову говорить про те, що нам потрібні РЕБ, тому що необізнаний ворог не може наводитися, не може проводити масовані атаки", - сказала речниця.

Також вона підкреслила, що українські захисники потужно протидіють російським дронам на Півдні.

Гуменюк додала, що навіть самі окупанти у своїх телеграм-каналах скаржаться, що не кожен розвідувальний дрон може долетіти навіть до середини Дніпра.