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Разведка перед ракетными обстрелами: Гуменюк рассказала о подготовке РФ к массированной атаке

Фото: ¦речница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты 29 марта массированно атаковали территорию Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты разных типов. Перед этим русские военные проводили аэроразведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед".

В то же время Гуменюк подчеркнула, что под ударом снова оказались энергетические объекты и критическая инфраструктура, отметив, что российские военные пытались поразить как можно больше таких объектов.

В ОК "Юг" сообщили, что перед массированной атакой враг проводил "очень мощную аэроразведку". Гуменюк отметила, что оккупанты применили максимум разведывательных беспилотников.

"140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что непосвященный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки", - сказала спикер.

Также она подчеркнула, что украинские защитники мощно противодействуют российским дронам на Юге.

Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграмм-каналах жалуются, что не каждый разведывательный дрон может долететь даже до середины Днепра.

Атака РФ по Украине ночью 29 марта

Россияне 29 марта атаковали Украину разными ракетами и "Шахедами". В частности, пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики направлялись из временно оккупированного Крыма.

Также оккупанты нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.

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