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Розвідка перед ракетними обстрілами: Гуменюк розповіла про підготовку РФ до масованої атаки

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 08:28
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Розвідка перед ракетними обстрілами: Гуменюк розповіла про підготовку РФ до масованої атаки Фото:  речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти 29 березня масовано атакували територію України, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети різних типів. Перед цим російські військові проводили аеророзвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що під час нічної атаки ворог атакував Південь дронами-камікадзе типу "Шахед".

Водночас Гуменюк підкреслила, що під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти та критична інфраструктура, зауваживши, що російські військові намагалися уразити якомога більше таких об'єктів.

В ОК "Південь" повідомили, що перед масованою атакою ворог проводив "дуже потужну аеророзвідку". Гуменюк зазначила, що окупанти застосували максимум розвідувальних безпілотників.

"140 розвідників ми нарахували в нашій зоні відповідальності. Це знову говорить про те, що нам потрібні РЕБ, тому що необізнаний ворог не може наводитися, не може проводити масовані атаки", - сказала речниця.

Також вона підкреслила, що українські захисники потужно протидіють російським дронам на Півдні.

Гуменюк додала, що навіть самі окупанти у своїх телеграм-каналах скаржаться, що не кожен розвідувальний дрон може долетіти навіть до середини Дніпра.

Атака РФ по Україні вночі 29 березня

Росіяни 29 березня атакували Україну різними ракетами та "Шахедами". Зокрема, пуски крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики прямували з тимчасово окупованого Криму.

Також окупанти завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.

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