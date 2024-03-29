ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разведка перед ракетными обстрелами: Гуменюк рассказала о подготовке РФ к массированной атаке

Украина, Пятница 29 марта 2024 08:28
UA EN RU
Разведка перед ракетными обстрелами: Гуменюк рассказала о подготовке РФ к массированной атаке Фото: ¦речница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты 29 марта массированно атаковали территорию Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты разных типов. Перед этим русские военные проводили аэроразведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед".

В то же время Гуменюк подчеркнула, что под ударом снова оказались энергетические объекты и критическая инфраструктура, отметив, что российские военные пытались поразить как можно больше таких объектов.

В ОК "Юг" сообщили, что перед массированной атакой враг проводил "очень мощную аэроразведку". Гуменюк отметила, что оккупанты применили максимум разведывательных беспилотников.

"140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что непосвященный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки", - сказала спикер.

Также она подчеркнула, что украинские защитники мощно противодействуют российским дронам на Юге.

Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграмм-каналах жалуются, что не каждый разведывательный дрон может долететь даже до середины Днепра.

Атака РФ по Украине ночью 29 марта

Россияне 29 марта атаковали Украину разными ракетами и "Шахедами". В частности, пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики направлялись из временно оккупированного Крыма.

Также оккупанты нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Ракетная атака
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России