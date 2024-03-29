Разведка перед ракетными обстрелами: Гуменюк рассказала о подготовке РФ к массированной атаке

Оккупанты 29 марта массированно атаковали территорию Украины, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты разных типов. Перед этим русские военные проводили аэроразведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что во время ночной атаки враг атаковал Юг дронами-камикадзе типа "Шахед".

В то же время Гуменюк подчеркнула, что под ударом снова оказались энергетические объекты и критическая инфраструктура, отметив, что российские военные пытались поразить как можно больше таких объектов.

В ОК "Юг" сообщили, что перед массированной атакой враг проводил "очень мощную аэроразведку". Гуменюк отметила, что оккупанты применили максимум разведывательных беспилотников.

"140 разведчиков мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это снова говорит о том, что нам нужны РЭБ, потому что непосвященный враг не может наводиться, не может проводить массированные атаки", - сказала спикер.

Также она подчеркнула, что украинские защитники мощно противодействуют российским дронам на Юге.

Гуменюк добавила, что даже сами оккупанты в своих телеграмм-каналах жалуются, что не каждый разведывательный дрон может долететь даже до середины Днепра.