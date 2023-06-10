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Розвідка отримала черговий доказ підготовки Росії до підриву ГЕС: перехоплення

Фото: росіяни готувались до підриву дамби (РОСЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни знову підтвердили причетність до підриву Каховської ГЕС. Окупант розповів, що ще до підриву дамби вони проводили евакуацію військових та вивозили зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Військовий РФ розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС та визнав, що вони відбирали човни в місцевого населення.

"Чергове підтвердження зумисного підриву окупантами греблі на Каховській ГЕС міститься у перехопленій телефонній розмові рашиста, який на момент теракту знаходився на півдні України, зі своєю дружиною", - повідомили в ГУР.

Окупант розповів, що брав участь в евакуації військових та зброї. Втім, жодної допомоги місцевому населенню з їх боку надано не було.

"Ми тільки себе евакуювали", - сказав росіянин.

Він також розповів, що стрімкий підйом води став несподіванкою, адже їх завчасно попередили, що великої повені не буде.

"Взагалі сказали, що вода не підніметься сильно. Тому ми речі не збирали. Потім вже як сильно притисло, швидко всі все рятуйте", - пояснив російський військовий.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою, постраждав і сам Херсон. Особливо важка ситуація на окупованому лівому берегу Херсонської області.

Замість допомоги жителям лівобережної Херсонської області окупанти забороняють евакуацію з затоплених сіл та розстрілюють волонтерів, що намагаються евакуювати мешканців лівого берегу.

Рятувальники, поліція, військові та волонтери проводять евакуацію на підконтрольних Україні територіях. Проте окупанти не дають людям навіть там безпечно врятуватися від води, постійно обстрілюючи міста.

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Каховська ГЕСокупантиВійна Росії проти України