Розвідка Норвегії розкрила, звідки Росія запускала "Буревісник"

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (назва "Буревісника" за класифікацією НАТО - ред.) на Новій Землі", - зазначив Стенсьонес.

Більш детальних подробиць віце-адмірал не розкрив.

Нова Земля

Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон Росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови - Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів.

Загальна площа архіпелагу становить понад 83 000 квадратних км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км.

Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області Росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням. Його адміністративний центр - селище Бєлушья Губа.

У радянський період архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. Росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.