UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Пригожина і Лукашенка під час бунту в РФ, - ЗМІ

Фото: Євген Пригожин (росЗМІ )
Автор: Дмитро Браславський

Німецька розвідка була поінформована про спробу бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії краще, ніж про це було відомо раніше. Вона навіть прослуховувала його розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування німецьких WDR і NDR.

Зазначається, що вона прослуховувала розмови між Пригожним і Лукашенком.

Переворот Пригожина

24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьПВК ВагнераЄвген Пригожин