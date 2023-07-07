Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Пригожина і Лукашенка під час бунту в РФ, - ЗМІ

Зазначається, що вона прослуховувала розмови між Пригожним і Лукашенком.

Переворот Пригожина

24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.