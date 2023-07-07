Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Пригожина і Лукашенка під час бунту в РФ, - ЗМІ

Німецька розвідка була поінформована про спробу бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії краще, ніж про це було відомо раніше. Вона навіть прослуховувала його розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування німецьких WDR і NDR.
Зазначається, що вона прослуховувала розмови між Пригожним і Лукашенком.
24 червня ватажок ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.
Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.
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