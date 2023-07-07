Разведка Германии прослушивала разговор Пригожина и Лукашенко во время бунта в РФ, - СМИ

Немецкая разведка была проинформирована о попытке бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России лучше, чем об этом было известно ранее. Она даже прослушивала его разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование немецких WDR и NDR.
Отмечается, что она прослушивала разговоры между Пригожным и Лукашенко. Немецкая служба внешней разведки узнала об этом разговоре из собственных источников.
24 июня главарь ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.
Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.
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