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Разведка Германии прослушивала разговор Пригожина и Лукашенко во время бунта в РФ, - СМИ

Фото: Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая разведка была проинформирована о попытке бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России лучше, чем об этом было известно ранее. Она даже прослушивала его разговор с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование немецких WDR и NDR.

Отмечается, что она прослушивала разговоры между Пригожным и Лукашенко. Немецкая служба внешней разведки узнала об этом разговоре из собственных источников.

Переворот Пригожина

24 июня главарь ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

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Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусьЧВК ВагнераЕвгений Пригожин