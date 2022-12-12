Розвідка має годину. У ГУР розповіли про зміну схеми польотів РФ під час атак

Із жовтня схеми польотів російських бомбардувальників змінилися, зараз вони обирають обхідні маршрути, щоб уникнути ППО України. Вони не заходять у повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького The New York Times .

Як пише видання, зазвичай українська розвідка має близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти дістануться "зони вогню" і запустять ракети.

Скібіцький позначив чотири основні напрямки, з яких Москва намагається проникнути в українське небо - посилаючи ракети, що летять в Україну з Чорного моря на півдні, з району Каспійського моря на південний схід, від Росії на схід і від Білорусі - на північ.

Як зазначив представник ГУР, під час великомасштабних атак, у ході яких з інтервалом у кілька хвилин було випущено до 100 ракет, вони одночасно летять із усіх боків.