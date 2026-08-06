Розвідка Литви попередила про новий план РФ щодо України та країн Балтії

Як вдалося дізнатися литовським розвідникам, Росія може використати захоплені українські дрони, щоб приховати справжнє походження атаки та заперечити свою причетність до можливих ударів по території країн НАТО.

Ці дані також підтвердив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

"Ми маємо інформацію, що Росія розглядає можливість здійснення нетрадиційних кінетичних атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Ймовірно, для цього можуть бути використані безпілотники українського виробництва", - заявив глава оборонного відомства.

Попри це, Каунас не розкрив, які саме об'єкти можуть стати цілями та коли потенційно можуть відбутися такі атаки.

Що важливо розуміти, нещодавно урядовий комітет Польщі з питань національної безпеки обговорив можливі сценарії російської операції під чужим прапором, зокрема із застосуванням безпілотників, замаскованих під українські.

Крім того, лідери країн східного флангу НАТО нещодавно публічно попередили про можливі провокації з боку Росії, посилаючись на розвідувальні дані, які свідчать про підготовку таких дій.