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Розвідка Ізраїлю звинувачує 190 співробітників ООН у допомозі бойовикам ХАМАС у Секторі Газа, - ЗМІ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльська розвідка заявила, що 190 співробітників ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня минулого року, який спровокував війну в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У шестисторінковому досьє, з яким ознайомилося агентство видання, стверджується, що близько 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР), включно з викладачами, двічі ставали бойовиками ХАМАСу або "Ісламського джихаду".
Один з 11 осіб - шкільний консультант, обвинувачений в ізраїльському досьє в наданні незазначеної допомоги своєму синові у викраденні жінки під час проникнення ХАМАС, під час якого, за даними Ізраїлю, 1200 осіб було вбито і 253 викрадено.

Іншого, соціального працівника БАПОРа, обвинувачують у незазначеній участі в переправленні в Газу трупа вбитого ізраїльського солдата і в координації пересування пікапів, які використовували грабіжники, та постачанні зброї.

Третій палестинець, який фігурує в досьє, обвинувачується в участі в безчинствах у прикордонному ізраїльському селі Беєрі, десяту частину жителів якого було вбито.

Четвертий обвинувачується в участі в нападі на Рейм, де розташовувалася захоплена армійська база і де загинули понад 360 учасників вечірки.

Джерело видання, яке показало досьє ізраїльської розвідки, заявило, що його склала ізраїльська розвідка, а потім передала Сполученим Штатам, які в п'ятницю призупинили фінансування БАПОР.

Відмова від фінансування БАПОР

Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія приєдналися до США, Австралії та Канади, призупинивши фінансування гуманітарної організації, що є найважливішим джерелом підтримки мешканців Гази, після звинувачень з боку Ізраїлю.

При цьому генсекретар ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв притягнути до відповідальності будь-якого співробітника ООН, причетного до актів терору 7 жовтня.

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