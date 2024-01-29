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Разведка Израиля обвиняет 190 сотрудников ООН в помощи боевикам ХАМАС в Секторе Газа, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильская разведка заявила, что 190 сотрудников ООН принимали участие в похищениях и убийствах во время рейда 7 октября прошлого года, который спровоцировал войну в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В шестистраничном досье, с которым ознакомилось агентство издание, утверждается, что около 190 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), включая преподавателей, дважды становились боевиками ХАМАСа или "Исламского джихада".

Один из 11 человек - школьный консультант, обвиняемый в израильском досье в оказании неуказанной помощи своему сыну в похищении женщины во время проникновения ХАМАС, в ходе которого, по данным Израиля, 1200 человек были убиты и 253 похищены.

Другой, социальный работник БАПОР, обвиняется в неуказанном участии в переправке в Газу трупа убитого израильского солдата и в координации передвижения пикапов, использовавшихся налетчиками, и поставок оружия.

Третий палестинец, фигурирующий в досье, обвиняется в участии в бесчинствах в приграничной израильской деревне Беери, десятая часть жителей которой была убита.

Четвертый обвиняется в участии в нападении на Рейм, где находилась захваченная армейская база и где погибли более 360 участников вечеринки.

Источник издание, показавший досье израильской разведки, заявил, что оно было составлено израильской разведкой и передано Соединенным Штатам, которые в пятницу приостановили финансирование БАПОР. 

Отказ от финансирования БАПОР 

Британия, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия присоединились к США, Австралии и Канаде, приостановив финансирование гуманитарной организации, являющейся важнейшим источником поддержки жителей Газы, после обвинений со стороны Израиля.

При этом генсекретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал привлечь к ответственности любого сотрудника ООН, причастного к актам террора 7 октября. 

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ИзраильХАМАССектор ГазаООН