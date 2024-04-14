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Розвідка Ізраїлю зафіксувала запуски десятків дронів і ракет з Ірану та Іраку, - NYT

Ілюстративне фото (tzahalonline.facebook.com)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїльська розвідка виявила запуски десятків безпілотників і крилатих ракет з Ірану та Іраку. Очікується, що зоною удару будуть Голанські висоти та база ВПС Ізраїлю в пустелі Негев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times і Times of Israel.

Американське видання у своєму повідомленні посилається на анонімних ізраїльських чиновників.

Тим часом Times of Israel пише, що ЦАХАЛ наказав жителям північних Голанських висот, району Неватім на півдні Ізраїлю, міст Дімона та Ейлат залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.

Оновлено о 02:00. ЦАХАЛ в офіційному повідомленні закликав жителів Ізраїлю діяти відповідно до вказівок командування тилу і слідкувати за системою оповіщення.

Там нагадали, що звідки б не виходила загроза, при сигналі тривоги необхідно зайти в укриття і почекати там не менше десяти хвилин.

Армія запевнила, що групи протиповітряної оборони повністю готові та перехоплюють загрози там, де це необхідно.

ЦАХАЛ попередив, що можуть бути чутні вибухи від перехоплень або падіння уламків.

Нагадаємо, ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених по території країни з Ірану. ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.

Представники США вважають, що по території Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 дронів і ракет. ЦАХАЛ має намір спробувати перехопити цілі, перш ніж вони досягнуть неба Ізраїлю.

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