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Разведка Израиля зафиксировала запуски десятков дронов и ракет из Ирана и Ирака, - NYT

Иллюстративное фото (tzahalonline.facebook.com)
Автор: Вадим Ребрина

Израильская разведка обнаружила запуск десятков беспилотников и крылатых ракет из Ирана и Ирака. Ожидается, что зоной удара будут Голанские высоты и база ВВС Израиля в пустыне Негев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times и Times of Israel.

Американское издание в своем сообщении ссылается на анонимных израильских чиновников.

Тем временем Times of Israel пишет, что ЦАХАЛ отдал приказ жителям северных Голанских высот, района Неватим на юге Израиля, городов Димона и Эйлат оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

Обновлено в 02:00. ЦАХАЛ в официальном сообщении призвал жителей Израиля действовать в соответствии с указаниями командования тыла и следить за системой оповещения.

Там напомнили, что откуда бы ни исходила угроза, при сигнале тревоги необходимо зайти в укрытие и подождать там не менее десяти минут.

Армия заверила, что группы противовоздушной обороны полностью готовы и перехватывают угрозы там, где это необходимо.

ЦАХАЛ предупредил, что могут слышны взрывы от перехватов или падения обломков.

Напомним, израильские военные идентифицировали более ста беспилотников, запущенных по территории страны из Ирана. ВВС отслеживают беспилотники и готовятся к дополнительным волнам атак, которые также могут включать ракеты.

Представители США считают, что по территории Израиля будет запущено от 400 до 500 дронов и ракет. ЦАХАЛ намерена попытаться перехватить цели, прежде чем они достигнут неба Израиля.

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