Розвідка Ізраїлю: Іран уже має 2000 балістичних ракет і готує в 4 рази більше

Ізраїль вважає, що Іран має близько 2000 балістичних ракет. За оцінками розвідки, їхню кількість буде збільшено в кілька разів у найкоротші терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Ізраїльська розвідка прогнозувала, що протягом наступних двох років у Ірану буде арсенал із 8000 балістичних ракет", - наводить канал слова високопоставленого представника розвідки Ізраїлю.

Він пояснив, що це була одна з причин, чому країна ухвалила рішення про початок операції "Левовий народ". За його словами, зараз Ізраїль вважає, що в Ірану близько 2000 ракет.

"Ми не можемо завершити цю операцію, знаючи, що через два роки опинимося на тому самому місці. Усе йде за планом. Насправді, навіть краще, ніж планувалося", - сказав чиновник.

Представник розвідки додав, що в Ізраїлю багато сюрпризів, і не тільки ті, що країна вже зробила.

"На нас чекає ще більше сюрпризів", - сказав він.

Зазначається, що від початку операції, Ізраїль переслідував три мети - ураження ядерної та балістичної ракетної програм Ірану та усунення екзистенціальної загрози Ізраїлю з боку Ірану. Канал пише, що було уражено 40 іранських систем ППО.

Також чиновник сказав, що основна частина конфлікту з Іраном може бути завершена в лічені дні.

"Я думаю, ми зможемо закінчити це за лічені дні... Добре, що США на нашому боці... Те, як США підтримують нас, безпрецедентно. Ми це відчуваємо", - додав представник розвідки.