Розвідка Ізраїлю: Іран уже має 2000 балістичних ракет і готує в 4 рази більше
Ізраїль вважає, що Іран має близько 2000 балістичних ракет. За оцінками розвідки, їхню кількість буде збільшено в кілька разів у найкоротші терміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Ізраїльська розвідка прогнозувала, що протягом наступних двох років у Ірану буде арсенал із 8000 балістичних ракет", - наводить канал слова високопоставленого представника розвідки Ізраїлю.
Він пояснив, що це була одна з причин, чому країна ухвалила рішення про початок операції "Левовий народ". За його словами, зараз Ізраїль вважає, що в Ірану близько 2000 ракет.
"Ми не можемо завершити цю операцію, знаючи, що через два роки опинимося на тому самому місці. Усе йде за планом. Насправді, навіть краще, ніж планувалося", - сказав чиновник.
Представник розвідки додав, що в Ізраїлю багато сюрпризів, і не тільки ті, що країна вже зробила.
"На нас чекає ще більше сюрпризів", - сказав він.
Зазначається, що від початку операції, Ізраїль переслідував три мети - ураження ядерної та балістичної ракетної програм Ірану та усунення екзистенціальної загрози Ізраїлю з боку Ірану. Канал пише, що було уражено 40 іранських систем ППО.
Також чиновник сказав, що основна частина конфлікту з Іраном може бути завершена в лічені дні.
"Я думаю, ми зможемо закінчити це за лічені дні... Добре, що США на нашому боці... Те, як США підтримують нас, безпрецедентно. Ми це відчуваємо", - додав представник розвідки.
Ізраїль атакував Іран
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію «Левовий народ». У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.
Сьогодні стало відомо, що за даними ЦАХАЛ, Ізраїль встановив повітряну перевагу від західного Ірану до Тегерана.
Також Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що в рамках атаки ліквідувала топ-20 іранських командирів. Серед них вищі чиновники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.