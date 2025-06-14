Разведка Израиля: Иран уже имеет 2000 баллистических ракет и готовит в 4 раза больше

Израиль считает, что Иран имеет около 2000 баллистических ракет. По оценкам разведки, их количество будет увеличено в несколько раз в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Израильская разведка прогнозировала, что в течение следующих двух лет у Ирана будет арсенал из 8000 баллистических ракет", - приводит канал слова высокопоставленного представителя разведки Израиля.

Он пояснил, что это была одна из причин, почему страна приняла решение о начале операции "Львиный народ". По его словам, сейчас Израиль считает, что у Ирана около 2000 ракет.

"Мы не можем завершить эту операцию, зная, что через два года окажемся на том же месте. Все идет по плану. На самом деле, даже лучше, чем планировалось", - сказал чиновник.

Представитель разведки добавил, что у Израиля много сюрпризов, и не только те, что страна уже сделала.

"Нас ждет еще больше сюрпризов", - сказал он.

Отмечается, что с начала операции, Израиль преследовал три цели - поражение ядерной и баллистической ракетной программ Ирана и устранение экзистенциальной угрозы Израилю со стороны Ирана. Канал пишет, что было поражено 40 иранских систем ПВО.

Также чиновник сказал, что основная часть конфликта с Ираном может быть завершена в считанные дни.

"Я думаю, мы сможем закончить это за считанные дни... Хорошо, что США на нашей стороне... То, как США поддерживают нас, беспрецедентно. Мы это чувствует", - добавил представитель разведки.