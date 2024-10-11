Розвідка Естонії спрогнозувала вплив ударів ЗСУ по складах на РФ

"Атаки по військових складах РФ, мабуть, продовжаться, що ще більше посилить нестачу російських боєприпасів", - розповів Ківісельг.

За його словами, російські підрозділи отримали розпорядження прискорити темп боїв в Україні. Росіянам це необхідно для того, щоб досягти тактичних цілей до настання грязьового сезону.

Полковник вважає, що росіяни спробують ізолювати Курахове та Селідове у Донецькій області від ЗСУ, та спробують зміцнити захоплені позиції в Вугледарському районі.

Він також вважає, що найближчим часом Росія може спробувати об'єднати два фронти - у Донецькій та Запорізькій області. Але на думку естонця, РФ має ресурсів для того, щоб швидко досягти цієї мети.