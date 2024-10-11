Розвідка Естонії спрогнозувала вплив ударів ЗСУ по складах на РФ

Російська Федерація зіштовхнеться з нестачею боєприпасів. Причина цьому - удари ЗСУ по складах БК у Криму та на території РФ.
Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Атаки по військових складах РФ, мабуть, продовжаться, що ще більше посилить нестачу російських боєприпасів", - розповів Ківісельг.
За його словами, російські підрозділи отримали розпорядження прискорити темп боїв в Україні. Росіянам це необхідно для того, щоб досягти тактичних цілей до настання грязьового сезону.
Полковник вважає, що росіяни спробують ізолювати Курахове та Селідове у Донецькій області від ЗСУ, та спробують зміцнити захоплені позиції в Вугледарському районі.
Він також вважає, що найближчим часом Росія може спробувати об'єднати два фронти - у Донецькій та Запорізькій області. Але на думку естонця, РФ має ресурсів для того, щоб швидко досягти цієї мети.
Наприкінці вересня у Краснодарському краї та Тверській області було атаковано склади зі зброєю російських окупантів. За даними джерел РБК-Україна, атака на склад у Торопці Тверської області була спецоперацією українських захисників. У ній взяли участь СБУ, ГУР та ССО.
Пізніше було підтверджено влучання у склад ракетно-артилерійського управління. Там росіяни зберігали ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", балістичні ракети KN23, ракети для тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи, С-300 та артилерійські боєприпаси.
Варто зауважити, що удар по складу з ракетами у Торопці є важливим досягненням для України. Усього таких складів у РФ лише 13.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.