Разведка Эстонии спрогнозировала влияние ударов ВСУ по складам в РФ

"Атаки по военным складам РФ, пожалуй, продолжатся, что еще больше усугубит нехватку российских боеприпасов", - рассказал Кивисельг.

По его словам, российские подразделения получили распоряжение ускорить темп сражений в Украине. Россиянам это необходимо для того, чтобы достичь тактических целей до наступления грязевого сезона.

Полковник считает, что россияне попытаются изолировать Курахово и Селидово в Донецкой области от ВСУ и попытаются укрепить захваченные позиции в Угледарском районе.

Он также считает, что в ближайшее время Россия может попытаться объединить два фронта – в Донецкой и Запорожской области. Но по мнению эстонца, у РФ есть ресурсы для того, чтобы быстро достичь этой цели.