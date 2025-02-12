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Розвідка Естонії назвала найбільший центр контрабанди для військового виробництва Росії

Фото: Китай став найбільшим постачальником західних деталей для військової машини Кремля (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай є основним центром імпорту високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення для Росії, що дає змогу обійти західні санкції. Китай став центром контрабанди найважливіших західних компонентів.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну доповідь Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

За даними розвідки, близько 80% західних компонентів, що надходять на Росію, тепер ідуть через з Китаю. Попередні українські звіти свідчили, що приблизно 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надійшли через Китай.

"Китайські інтереси тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат був би перемогою для Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю", - заявив журналістам під час відеодзвінка генеральний директор департаменту Каупо Розін, повідомляє Reuters.

У доповіді йдеться про те, що в Росії немає вітчизняних аналогів деталей для безпілотників, тому їх в основному закуповують на Заході.

"Китайський уряд... сприяє двосторонньому співробітництву і таємним передачам компонентів подвійного призначення через приватні компанії. Такий підхід, найімовірніше, знизить залежність Росії від західних компонентів і в довгостроковій перспективі може підірвати здатність Заходу впливати в цій сфері", - йдеться в доповіді.

За даними естонської розвідки, у схемах, імовірно, замішані офіси західних компаній у Китаї.

У доповіді йдеться про те, що Росія вкладає значні кошти в розширення виробництва безпілотників, включно з виробництвом удосконаленої вітчизняної версії іранських безпілотників односторонньої дії.

 

 

Нагадаємо, у вересні 2024 року Єнс Столтенберг, який обіймав посаду генсека НАТО, заявив, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України. "Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг.

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