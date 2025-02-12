Разведка Эстонии назвала крупнейший центр контрабанды для военного производства России

По данным разведки, около 80% западных компонентов, поступающих на Россию, теперь идут через из Китая. Предыдущие украинские отчеты свидетельствовали, что примерно 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступили через Китай.

"Китайские интересы здесь заключаются в том, чтобы не допустить поражения России в войне в Украине, поскольку такой исход был бы победой для Соединенных Штатов, которые являются главным соперником Китая", - заявил журналистам в ходе видеозвонка генеральный директор департамента Каупо Розин, сообщает Reuters.

В докладе говорится, что у России нет отечественных аналогов деталей для беспилотников, поэтому они в основном закупаются на Западе.

"Китайское правительство... содействует двустороннему сотрудничеству и тайным передачам компонентов двойного назначения через частные компании. Такой подход, скорее всего, снизит зависимость России от западных компонентов и в долгосрочной перспективе может подорвать способность Запада оказывать влияние в этой сфере", - говорится в докладе.

По данным эстонской разведки, в схемах, вероятно, замешаны офисы западных компаний в Китае.

В докладе говорится, что Россия вкладывает значительные средства в расширение производства беспилотников, включая производство усовершенствованной отечественной версии иранских беспилотников одностороннего действия.