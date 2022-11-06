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Розвідка дізналася про масштабний спалах хвороб серед російських мобілізованих у Білорусі

Фото: російські мобілізовані, яких перекидають до Білорусі, масово хворіють (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На територію Білорусі продовжують перекидати підрозділи Збройних сил РФ, які переважно складаються з так званих частково мобілізованих. Проте серед них спостерігається масовий спалах захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначає українська розвідка, головне завдання цього контингенту мобілізованих - підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Проте самі мобілізовані живуть у непристосованих антисанітарних умовах, переважно у польових наметах. Тому серед них на сьогодні відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань, здебільшого хвороб дихальних шляхів - бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми. Крім того, спалах інфекцій шлунково-кишкового тракту пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів щодо гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

"Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з РФ", - йдеться у повідомленні ГУР.

Незабаром на 230-й загальновійськовий полігон Західного ОК Збройних сил Білорусі (полігон "Обуз-Лісновський") вчергове мають прибути російські медичні співробітники.

Раніше повідомлялось, що ударні угруповання в Білорусі, які можуть загрожувати Україні, можуть бути сформовані через два-три місяці.

Днями Інститут вивчення війни (ISW) оцінив повторний наступ росіян в Україну з боку Білорусі як малоймовірний - наразі на білоруській території мало сил, які змогли б здійснити вторгнення.

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Білорусь