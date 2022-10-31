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Розвідка дізналася деталі вибухів на аеродромі в Псковській області Росії

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Понеділок 31 жовтня 2022 13:20
Розвідка дізналася деталі вибухів на аеродромі в Псковській області Росії Фото: розвідка дізналася про деталі вибухів на аеродромі в Псковській області Росії (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

На аеродромі в Псковській області РФ знищено два ударні вертольоти Ка-52, ще два - суттєво пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

На військово-повітряній базі Веретьє, що за 7 кілометрів від міста Острови, вночі 31 жовтня стався потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищені. Ще два – суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу – уточнюються.

З метою ліквідації наслідків вибухів, а також пошуку диверсійних груп особовий склад військової частини піднятий через тривогу, у військовій частині проходять слідчі дії.

Ка-52 "Алігатор" - це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість однієї машини складає близько 16 млн доларів.

Раніше ми писали, що, за даними РосЗМІ, у Псковській області Росії на території військового аеродрому в результаті вибуху пошкоджено два ударні вертольоти Ка-52.

Також стало відомо, що українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у небі Херсонської області.

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