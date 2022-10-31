Розвідка дізналася деталі вибухів на аеродромі в Псковській області Росії
На аеродромі в Псковській області РФ знищено два ударні вертольоти Ка-52, ще два - суттєво пошкоджені.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
На військово-повітряній базі Веретьє, що за 7 кілометрів від міста Острови, вночі 31 жовтня стався потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищені. Ще два – суттєво пошкоджено. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу – уточнюються.
З метою ліквідації наслідків вибухів, а також пошуку диверсійних груп особовий склад військової частини піднятий через тривогу, у військовій частині проходять слідчі дії.
Ка-52 "Алігатор" - це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість однієї машини складає близько 16 млн доларів.
Раніше ми писали, що, за даними РосЗМІ, у Псковській області Росії на території військового аеродрому в результаті вибуху пошкоджено два ударні вертольоти Ка-52.
Також стало відомо, що українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у небі Херсонської області.
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