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Разведка узнала детали взрывов на аэродроме в Псковской области России

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Понедельник 31 октября 2022 13:20
Разведка узнала детали взрывов на аэродроме в Псковской области России Фото: разведка узнала детали взрывов на аэродроме в Псковской области России (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

На аэродроме в Псковской области РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два – существенно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

На военно-воздушной базе Веретье, который расположен в 7 километрах от города Острова, ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены. Детали по уничтожению другой техники и личного состава – уточняются.

С целью ликвидации последствий взрывов, а также поиска диверсионных групп личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

Ка-52 "Аллигатор" - это разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость одной машины составляет около 16 млн долларов.

Ранее мы писали, что, по данным РосСМИ, в Псковской области России на территории военного аэродрома в результате взрыва повреждены два ударных вертолета Ка-52.

Также стало известно, что украинские военные сегодня, 31 октября, сбили российский ударный вертолет Ка-52 в небе Херсонской области.

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