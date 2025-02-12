Якщо Росія спробує напасти на НАТО - реакція буде нищівною, - Рютте
Реакція НАТО на спробу вторгнення з боку Російської Федерації (РФ) буде нищівною. Водночас країни-члени Альянсу повинні посилити витрати на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції.
"Якщо Путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", - заявив Рютте.
НАТО повинно посилити витрати на оборону
За словами Рютте, враховуючи темпи нарощування виробництва та зміцнення оборонного комплексу в Росії, ситуація потребує уваги. Він також звернув увагу й на Китай, зокрема на виробництво ядерних боєголовок і розвиток військово-морського флоту. За його словами, якщо обидві країни продовжать діяти в такому напрямку, це значно перевершуватиме заходи, які вживає Захід.
"Ми маємо пам'ятати про це. По-перше, ми маємо витрачати більше на оборону, ми маємо допомагати Україні більше, ми маємо бути здатними захистити себе якщо буде така необхідність", - відзначив він.
Збільшення витрат на оборону країн НАТО
Нагадаємо, що чинний голова Білого дому Дональд Трамп раніше вже неодноразово закликав союзників по НАТО посилити витрати на оборону. Ба більше, він також погрожував тим, що "заохочуватиме" Росію "робити все, що завгодно" з членами Альянсу, які не виконують своїх фінансових зобовʼязань.
Водночас в січні Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП.
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