Розвідка CША підтверджує відповідальність ІДІЛ за теракт під Москвою, - ЗМІ

Розвідка Сполучених Штатів Америки (США) має дані, що підтверджують відповідальність угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) за вчинення вчорашнього теракту у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та " Голос Америки ".

Інформацію про відповідні розвіддані, наявні в США, розповів не названий американський чиновник у бесіді з журналістами агентства.

Між тим варто нагадати, що з'явилася і заява ІДІЛ у публікації інформагентства Aamaq, у якій угруповання взяло на себе відповідальність за стрілянину 22 березня у концертному залі в Підмосков'ї.

У заяві в Telegram-каналі угруповання йшлося про те, що був здійснений напад на велике зібрання християн у Красногорську біля Москви.

За даними агентства Reuters та телеканала Al Jazeera, йдеться про афганське відділення "Ісламської держави", яке називають "ІДІЛ-К" (Khorasan - ISIS-К).

Напади і теракти ІДІЛ-К

Раніше цього року Штати перехопили дані, які підтверджують проведення цією групою двох вибухів в Ірані. Внаслідок терактів тоді було близько 100 жертв.

У вересні 2022 року бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у посольстві РФ у Кабулі.

А роком раніше група була відповідальною за атаку на міжнародний аеропорт у столиці Афганістану.

Раніше цього тижня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку смертника перед банком у Кандагарі, що призвело, за даними місцевої поліції, до загибелі 3 людей і поранення 12 осіб.

Можливі причини нападу ІДІЛ-К у Підмосков'ї

За словами експертів, ІДІЛ-К у своїй пропаганді останні кілька років зосереджена на критиці РФ та диктатора Володимира Путіна. Про це, зокрема, розповів в інтерв'ю Reuters Колін Кларк з Soufan Center, дослідницької групи в Нью-Йорку.

Як зазначив військовий аналітик і колишній полковник турецької армії Мурат Аслан в інтерв'ю катарському телеканалу Al-Jazeera, РФ "присутня в Сирії і воює проти ІДІЛ, як і Сполучені Штати, а це означає, що вони вважають такі країни ворожими".

Майкл Кугельман Центру Вільсона у Вашингтоні сказав у розмові з Al Jazeera, що ІДІЛ-К вважає, що путінська Росія "пригноблює російських мусульман". Серед прикладів він навів вторгнення Радянського Союзу в Афганістан, дії РФ у Чечні, тісні стосунки Москви з урядами Сирії та Ірану, та "особливо військові кампанії, які Росія вела проти бойовиків ІДІЛ у Сирії та - через найманців Групи "Вагнера" - в деяких частинах Африки".

Кугельман додав, що до складу угруповання ІДІЛ також входять низка центральноазійських бойовиків, які мають власні претензії до Москви.

Теракт у ТЦ під Москвою

Нагадаємо, вчора ввечері, 22 березня, в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

У ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

Зазначимо, що сьогодні, 23 березня, Путін вперше прокоментував теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Він повторив вкид про те, що нібито підозрювані у вчиненні теракту хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Раніше повідомлялося, що російські силовики заявили, що нібито затримали чотирьох осіб, причетних до теракту у "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Слідчий комітет РФ стверджує, що зловмисники нібито мали контакти в Україні та збиралися перейти кордон.

Крім того, сьогодні у РФ звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракту, але потім росЗМІ заявили, що всі затримані - росіяни.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка в коментарі РБК-Україна, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ. Але, додав він, Путін та російські пропагандисти не втратять можливості звинуватити Україну.