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Розвідка Британії: удар по аеродрому "Кущевська" вплине на бойові вильоти РФ

П'ятниця 03 травня 2024 12:50
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Розвідка Британії: удар по аеродрому "Кущевська" вплине на бойові вильоти РФ Фото: удар по аеродрому "Кущевська" вплине на бойові вильоти РФ (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Атака України по російському аеродрому "Кущевська" змусила ворога розосередити близько 40 літаків. Це вплине на майбутні бойові вильоти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

"Протягом цього тижня українська атака на російський аеродром "Кущевська", ймовірно, сприяла тому, що близько 40 літаків різних типів були виведені з цього району і розосереджені на декількох аеродромах, розташованих далі від лінії фронту", - пише розвідка Британії.

Зазначається, що вплив від атаки на аеродром ймовірно не буде одразу очевидним. Втім, Україна продемонструвала здатність завдавати ударів набагато далі вглиб Російської Федерації.

Зокрема розосередження означатиме й те, що ворогу доведеться збільшити тривалість вильотів, аби підтримувати ту ж саму постійність над простором бойових дій

"Це, в свою чергу, вимагатиме більше пального, збільшуючи витрати, а також збільшуючи навантаження на екіпажі", - відзначає розвідка.

Удар по авіабазі "Кущевська"

Удар дронами по авіабазі "Кущевська" було завдано ще 27 квітня. Атаку було організовано Службою безпеки України спільно з Силами оборони. На оприлюднених кадрах можна побачити, що БпЛА ймовірно атакували склад модулів управління та корекції для авіабомб. Модулі, своєю чергою, використовуються під час виробництва керованих авіаційних бомб зі звичайних авіабомб.

Також розвідка Британії писала й про те, що удар по авіабазі вплине на можливості авіації ворога завдавати ударів по лінії фронту.

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