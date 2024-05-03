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Разведка Британии: удар по аэродрому "Кущевская" повлияет на боевые вылеты РФ

Пятница 03 мая 2024 12:50
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Разведка Британии: удар по аэродрому "Кущевская" повлияет на боевые вылеты РФ Фото: удар по аэродрому "Кущевская" повлияет на боевые вылета РФ (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Атака Украины по российскому аэродрому "Кущевская" вынудила врага рассредоточить около 40 самолетов. Это повлияет на будущие боевые вылеты России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

"В течение этой недели украинская атака на российский аэродром "Кущевская", вероятно, способствовала тому, что около 40 самолетов разных типов были выведены из этого района и рассредоточены на нескольких аэродромах, расположенных дальше линии фронта", - пишет разведка Британии.

Отмечается, что влияние от атаки на аэродром, вероятно, не будет сразу очевидным. Впрочем, Украина продемонстрировала способность наносить удары гораздо дальше вглубь Российской Федерации.

В частности, рассредоточение будет означать и то, что врагу придется увеличить продолжительность вылетов, чтобы поддерживать то же постоянство над пространством боевых действий.

"Это, в свою очередь, потребует больше топлива, увеличивая расходы, а также увеличивая нагрузку на экипажи", - отмечает разведка.

Удар по авиабазе "Кущевская"

Удар дронами по авиабазе "Кущевская" был нанесен еще 27 апреля. Атака была организована Службой безопасности Украины совместно с Силами обороны. На обнародованных кадрах можно увидеть, что БпЛА вероятно атаковали состав модулей управления и коррекции для авиабомб. Модули, в свою очередь, используются при производстве управляемых авиационных бомб из обычных авиабомб.

Также разведка Британии писала и о том, что удар по авиабазе повлияет на возможности авиации врага наносить удары по линии фронта.

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