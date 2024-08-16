Розвідка Британії: РФ розгорнула більше сил у Курській області після раптового наступу
Росія розгорнула у Курській області більше сил після неочікуваного наступу України. Ймовірно, РФ перетягнула війська з інших напрямків фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
Як зазначається у зведенні, з 6 серпня українські війська просунулися у Курській області вглиб на 10-25 кілометрів, а фронт становить 40 кілометрів.
У Міноборони Британії зазначають, що попри те, що Росія встановила оборонні лінії та мала прикордонні сили у Курській області, її війська не були готові відповісти на штурмові сили кількох батальйонів.
"Після початкового безладу та дезорганізації російські сили розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.
Британська розвідка заявляє, що росіяни також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись перешкодити наступу Сил оборони України.
Операція України у Курській області
Українські війська розпочали наступ у Курській області 6 серпня. ЗСУ просунулися у прикордонних районах Росії та взяли під контроль щонайменше 82 населені пункти.
При цьому була інформація, що росіяни стягують у Курську область додаткові сили, щоб стримати наступ України. Українські військові повідомляють, що РФ перекидає з деяких напрямків сили, але йдеться про резерви та тилові підрозділи.
Нагадаємо, у Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полоні за один раз 102 російських солдатів. Серед полонених військові 488-го гвардійського мотострілецького полку та кадирівці з підрозділу "Ахмат".
Детальніше про те, як операція України у Курській області може змусити РФ прискорити обмін полоненими - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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