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Розвідка Британії: РФ розгорнула більше сил у Курській області після раптового наступу

Курська область, П'ятниця 16 серпня 2024 15:51
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Розвідка Британії: РФ розгорнула більше сил у Курській області після раптового наступу Фото: РФ розгорнула більше сил у Курській області після наступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія розгорнула у Курській області більше сил після неочікуваного наступу України. Ймовірно, РФ перетягнула війська з інших напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

Як зазначається у зведенні, з 6 серпня українські війська просунулися у Курській області вглиб на 10-25 кілометрів, а фронт становить 40 кілометрів.

У Міноборони Британії зазначають, що попри те, що Росія встановила оборонні лінії та мала прикордонні сили у Курській області, її війська не були готові відповісти на штурмові сили кількох батальйонів.

"Після початкового безладу та дезорганізації російські сили розгорнули більші сили в регіоні, в тому числі, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка заявляє, що росіяни також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись перешкодити наступу Сил оборони України.

Операція України у Курській області

Українські війська розпочали наступ у Курській області 6 серпня. ЗСУ просунулися у прикордонних районах Росії та взяли під контроль щонайменше 82 населені пункти.

При цьому була інформація, що росіяни стягують у Курську область додаткові сили, щоб стримати наступ України. Українські військові повідомляють, що РФ перекидає з деяких напрямків сили, але йдеться про резерви та тилові підрозділи.

Нагадаємо, у Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полоні за один раз 102 російських солдатів. Серед полонених військові 488-го гвардійського мотострілецького полку та кадирівці з підрозділу "Ахмат".

Детальніше про те, як операція України у Курській області може змусити РФ прискорити обмін полоненими - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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