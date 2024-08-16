Разведка Британии: РФ развернула больше сил в Курской области после внезапного наступления

Россия развернула в Курской области больше сил после неожиданного наступления Украины. Вероятно, РФ перетянула войска из других направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечается в сводке, с 6 августа украинские войска продвинулись в Курской области вглубь на 10-25 километров, а фронт составляет 40 километров.

В Минобороны Британии отмечают, что, несмотря на то, что Россия установила оборонные линии и имела пограничные силы в Курской области, ее войска не были готовы ответить на штурмовые силы нескольких батальонов.

"После начальной неразберихи и дезорганизации российские силы развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии столкновения", - говорится в сводке.

Британская разведка заявляет, что россияне также начали строить дополнительные оборонные позиции, пытаясь воспрепятствовать наступлению Сил обороны Украины.