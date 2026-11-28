За даними британської розвідки, українські сили тричі атакували Кримський міст у період із 16 до 19 листопада 2026 року. Для цього застосовували ракети та безпілотні літальні апарати.

Найбільших пошкоджень автомобільна частина переправи зазнала під час другого удару - 17 листопада. Тоді обвалилася її арочна секція, через що міст став непридатним для автомобільного руху.

Фото: супутниковий знімок пошкоджень Кримського мосту, зроблений 27 листопада 2026 (x.com/DefenceHQ)

Також на ділянці автомобільної переправи завдовжки близько 200 метрів виявили пошкодження у вигляді вирв. За оцінкою розвідки, обвал арки перекрив і прохід суднам, які прямували транзитом між Азовським та Чорним морями.

Третій удар стався опівночі 19 листопада. Цього разу атакували залізничну частину мосту. Пошкодження зафіксували поблизу арки: постраждали огородження, а на самій конструкції залишилися сліди обгорання.

Водночас британська розвідка припускає, що одна із залізничних колій, імовірно, досі залишається в експлуатації.

Чому російська ППО не захистила міст

Попри заходи, яких Росія вживала для захисту переправи, її протиповітряна оборона не змогла запобігти українським ударам.

Фото: супутниковий знімок двох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1" поблизу Кримського мосту (x.com/DefenceHQ)

Як зазначають у британській розвідці, приблизно за 2,4 км на південь від ділянки автомобільного мосту, яка обвалилася, розміщувалися два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" (SA-22). Однак вони не змогли зупинити атаку.

Як удари вплинули на морську логістику РФ

Наслідки атак позначилися і на роботі російської морської логістики. За даними британської розвідки, порт Азов, імовірно, припинив роботу через українські удари по мостах.

Зокрема, йдеться про Кримський міст, а також переправу в Ростові-на-Дону, яку було уражено 10 жовтня 2026 року.

"Блокування морських шляхів до Азовського моря обмежило російську морську логістику. Ймовірно, що судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит до Чорного моря, доки водні шляхи не будуть розчищені", - зазначили в розвідці.