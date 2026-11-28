Розвідка Британії показала, що залишилось від Кримського мосту після трьох ударів України (фото)
Британська розвідка оцінила наслідки трьох ударів по Кримському мосту. Після однієї з атак обвалилася арка, а рух суден між морями опинився під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.
За даними британської розвідки, українські сили тричі атакували Кримський міст у період із 16 до 19 листопада 2026 року. Для цього застосовували ракети та безпілотні літальні апарати.
Найбільших пошкоджень автомобільна частина переправи зазнала під час другого удару - 17 листопада. Тоді обвалилася її арочна секція, через що міст став непридатним для автомобільного руху.
Також на ділянці автомобільної переправи завдовжки близько 200 метрів виявили пошкодження у вигляді вирв. За оцінкою розвідки, обвал арки перекрив і прохід суднам, які прямували транзитом між Азовським та Чорним морями.
Третій удар стався опівночі 19 листопада. Цього разу атакували залізничну частину мосту. Пошкодження зафіксували поблизу арки: постраждали огородження, а на самій конструкції залишилися сліди обгорання.
Водночас британська розвідка припускає, що одна із залізничних колій, імовірно, досі залишається в експлуатації.
Чому російська ППО не захистила міст
Попри заходи, яких Росія вживала для захисту переправи, її протиповітряна оборона не змогла запобігти українським ударам.
Як зазначають у британській розвідці, приблизно за 2,4 км на південь від ділянки автомобільного мосту, яка обвалилася, розміщувалися два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" (SA-22). Однак вони не змогли зупинити атаку.
Як удари вплинули на морську логістику РФ
Наслідки атак позначилися і на роботі російської морської логістики. За даними британської розвідки, порт Азов, імовірно, припинив роботу через українські удари по мостах.
Зокрема, йдеться про Кримський міст, а також переправу в Ростові-на-Дону, яку було уражено 10 жовтня 2026 року.
"Блокування морських шляхів до Азовського моря обмежило російську морську логістику. Ймовірно, що судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит до Чорного моря, доки водні шляхи не будуть розчищені", - зазначили в розвідці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче повного знищення Кримського мосту. За даними The Telegraph, президент уже обговорював це з українськими військовими командирами.
Також стало відомо, що під час ударів по переправі Україна використовувала ізраїльську супутникову систему HiSKY - альтернативу Starlink, яка працює і на території Росії.