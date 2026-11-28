Британская разведка оценила последствия трех ударов по Крымскому мосту. После одной из атак обрушилась арка, а движение судов между морями оказалось под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки.

По данным британской разведки, украинские силы трижды атаковали Крымский мост в период с 16 по 19 ноября 2026 года. Для этого применялись ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Наибольшие повреждения автомобильная часть переправы получила во время второго удара - 17 ноября. Тогда рухнула ее арочная секция, из-за чего мост стал непригодным для автомобильного движения.

Фото: спутниковый снимок повреждений Крымского моста, сделанный 27 ноября 2026 года (x.com/DefenceHQ)

Также на участке автомобильной переправы длиной около 200 метров обнаружили повреждение в виде воронок. По оценке разведки, обвал арки перекрыл и проход судам, следовавшим транзитом между Азовским и Черным морями.

Третий удар произошел в полночь 19 ноября. На этот раз атаковали железнодорожную часть моста. Повреждения зафиксировали вблизи арки: пострадали ограждения, а на самой конструкции остались следы обгорания.

В то же время британская разведка предполагает, что один из железнодорожных путей, вероятно, до сих пор остается в эксплуатации.

Почему российская ПВО не защитила мост

Несмотря на меры, которые Россия предпринимала для защиты переправы, ее противовоздушная оборона не смогла предотвратить украинские удары.

Фото: спутниковый снимок двух российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" вблизи Крымского моста (x.com/DefenceHQ)

Как отмечают в британской разведке, примерно в 2,4 км к югу от обрушившегося участка автомобильного моста размещались два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь" (SA-22). Однако они не смогли остановить атаку.

Как удары повлияли на морскую логистику РФ

Последствия атак сказались и на работе русской морской логистики. По данным британской разведки, порт Азов, предположительно, прекратил работу из-за украинских ударов по мостам.

В частности, речь идет о Крымском городе, а также о переправе в Ростове-на-Дону, которая была поражена 10 октября 2026 года.

"Блокировка морских путей к Азовскому морю ограничила российскую морскую логистику. Вероятно, что суда в Азовском море не смогут совершать прямой транзит к Черному морю, пока водные пути не будут расчищены", - отметили в разведке.