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Розвідка Британії показала актуальну карту боїв в Україні

Фото: розвідка Британії показала актуальну мапу боїв в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби наступу на східному фронті. ЗСУ у свою чергу успішно обороняють свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними розвідки, активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. В останньому населеному пункті фіксують запеклі бої. Там окупанти намагаються прорватися з різних боків у спробі оточити місто, проте успіхів не мають.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

Ситуація інших ділянках фронту стабільна.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російське військово-політичне керівництво робить зусилля щодо підготовки до нового наступу на Україну, яке може відбутися найближчими місяцями.

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