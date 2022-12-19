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Разведка Британии показала актуальную карту боев в Украине

Фото: разведка Британии показала актуальную карту боев в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают попытки наступления на восточном фронте. ВСУ в свою очередь успешно обороняют свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным разведки, активные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Вражеские войска пытаются наступать на трех направлениях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте фиксируют ожесточенные бои. Там оккупанты пытаются прорваться с разных сторон в попытке окружить город, однако успехов не имеют.

Тем временем в Херсонской и Запорожской областях украинские бойцы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.

Ситуация на остальных участках фронта стабильная.

Напомним, по данным аналитиков ISW, российское военно-политическое руководство предпринимает усилия по подготовке к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.

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