Розвідка Британії показала актуальну карту боїв в Україні
Російські війська продовжують спроби наступу на східному фронті. ЗСУ у свою чергу успішно обороняють свої позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними розвідки, активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. В останньому населеному пункті фіксують запеклі бої. Там окупанти намагаються прорватися з різних боків у спробі оточити місто, проте успіхів не мають.
Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.
Ситуація інших ділянках фронту стабільна.
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російське військово-політичне керівництво робить зусилля щодо підготовки до нового наступу на Україну, яке може відбутися найближчими місяцями.
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