Розвідка Британії показала актуальну карту боїв в Україні

Російські війська продовжують спроби наступу на східному фронті. ЗСУ у свою чергу успішно обороняють свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними розвідки, активні бойові дії продовжуються у Донецькій та Луганській областях. Ворожі війська намагаються наступати на трьох напрямках – у районі Сватове, Кремінній та Бахмута. В останньому населеному пункті фіксують запеклі бої. Там окупанти намагаються прорватися з різних боків у спробі оточити місто, проте успіхів не мають.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські бійці продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога.

Ситуація інших ділянках фронту стабільна.