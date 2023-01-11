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Розвідка Британії про перестановки в армії РФ: суттєва зміна підходу до війни

Фото: начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що командувачем "спеціальної військової операції" в Україні стане голова російських збройних сил, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов. Це важлива зміна у підході російського диктатора Володимира Путіна до управління війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці зазначає, що призначення Герасимова командувачем театром бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, в якій знаходиться Росія, і ясним визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням здебільшого російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що на відміну від Герасимова Суровікін отримав широку популярність у спільноті за його підтримку більш реалістичного підходу. В даний час, бувши заступником командувача, його авторитет та вплив майже напевно значно зменшилися.

Нагадаємо, Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні.

Крім того, у жовтні Суровікіна було призначено новим командувачем окупантів в Україні.

Вже за місяць Суровікін вирішив вивести російські війська із Херсона.

США намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, коли він приїхав до зони бойових дій.

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