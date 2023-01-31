Розвідка Британії оновила карту війни: росіяни продовжують тиснути на Донбасі

Опублікована актуальна карта війни в Україні від британської розвідки. Окупанти продовжують масовані атаки на Донбасі, ведучи вогонь вздовж всієї лінії фронту та намагаючись просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, російські війська продовжують наступи на Лиманському та Бахмутському напрямках, і це попри колосальні втрати. Також противник веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Тим часом ЗСУ відбили нові атаки ворога в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донбасі.

Водночас в західній частині Донецької області наступи російських військ продовжуються, оскільки противник зосереджений на оточенні Вугледару.

Крім того, росіяни мають намір повернути позиції на захід від Кремінної, але безуспішно. Тим часом як українські бійці ведуть контрнаступальні операції на північний захід від Сватового, а також атакують ворога й у тилу.

Щодо Куп’янського та Запорізького напрямків, то там противник обороняє раніше захоплені рубежі.

На Херсонському напрямку російські війська продовжують тероризувати населення, відкриваючи вогонь з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Нагадаємо, раніше в Луганській ОВА допустили, що росіяни готуються до посилення наступальних дій на сході вже в лютому.

Додамо, за свіжими даними карт Інституту вивчення війни (ISW), Росія створює умови для початку наступальних зусиль у найближчі місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.