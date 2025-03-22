Розвідка Британії назвала мету ультиматуму Путіна для українців в окупації

За даними британської розвідки, 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов’язав громадян України, які проживають у Росії або на суверенній українській території, незаконно окупованій Росією, "врегулювати свій правовий статус" до 10 вересня 2025 року або залишити територію.

"Указ Путіна майже напевно має на меті змусити виїхати з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство", - зауважили в розвідці.

Водночас, за словами Британії, Путін і російське вище керівництво продовжують проводити політику русифікації на незаконно окупованій території України в рамках давніх зусиль знищення української культури, ідентичності та державності.

"Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в українських областях - Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, а також Крим - частиною Російської Федерації. Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", - йдеться в записці від розвідки Британії.