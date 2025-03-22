Разведка Британии назвала цель ультиматума Путина для украинцев в оккупации

Российский диктатор Владимир Путин на днях подписал указ, заставляющий украинцев на оккупированных территориях или принять российское гражданство, или уехать. Это может быть частью политики русификации и уничтожения украинской идентичности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).
По данным британской разведки, 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на суверенной украинской территории, незаконно оккупированной Россией, "урегулировать свой правовой статус" до 10 сентября 2025 года или покинуть территорию.
"Указ Путина почти наверняка имеет целью заставить выехать с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство", - отметили в разведке.
В то же время, по словам Британии, Путин и российское высшее руководство продолжают проводить политику русификации на незаконно оккупированной территории Украины в рамках давних усилий уничтожения украинской культуры, идентичности и государственности.
"Россия ошибочно и незаконно определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в украинских областях - Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, а также Крым - частью Российской Федерации. Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины", - говорится в записке от разведки Британии.
Напомним, что 20 марта, Путин подписал указ, согласно которому украинцы, которые "незаконно находятся в России", должны до 10 сентября "узаконить" свой статус, или же выехать из страны.
Вероятно, под "урегулировать положение", речь вероятно идет о получении российского паспорта.
Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на российский ультиматум украинцам в России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.