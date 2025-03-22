Разведка Британии назвала цель ультиматума Путина для украинцев в оккупации

По данным британской разведки, 20 марта 2025 года Путин подписал указ, который обязал граждан Украины, проживающих в России или на суверенной украинской территории, незаконно оккупированной Россией, "урегулировать свой правовой статус" до 10 сентября 2025 года или покинуть территорию.

"Указ Путина почти наверняка имеет целью заставить выехать с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство", - отметили в разведке.

В то же время, по словам Британии, Путин и российское высшее руководство продолжают проводить политику русификации на незаконно оккупированной территории Украины в рамках давних усилий уничтожения украинской культуры, идентичности и государственности.

"Россия ошибочно и незаконно определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в украинских областях - Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, а также Крым - частью Российской Федерации. Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины", - говорится в записке от разведки Британии.