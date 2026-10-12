Розвіддані США допомагають попереджати українців про запуски балістики, - "Флеш"

"Флеш" нагадав, що зараз у ЗМІ з'явилися чутки про погрози США припинити передачу розвідданих Україні. За його словами, США надають Україні розвідувальну інформацію різного характеру.

"Однією із складових цієї інформації є повідомлення про запуски (підготовку до запуску) балістичних ракет. Ця інформація потрібна насамперед цивільному населенню, щоб люди мали час пройти в укриття", - додав він.

Бескрестнов додав, що він не вірить, що США можуть залишити Україну без настільки важливої інформації, оскільки йдеться і про виживання мирних українців.

Чутки про погрози США

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з російським диктатором Володимиром Путіним щодо збільшення постачання російського дизеля на американський та світовий ринки.

На цьому тлі Axios з посиланням на українського чиновника повідомило, що під час переговорів американські представники погрожували припинити передачу Україні розвідувальних даних, якщо Сили оборони продовжать завдавати ударів по російським НПЗ. Водночас представник США заперечував, що така загроза звучала.